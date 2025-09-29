شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. خريجة سودانية تعانق والدتها وتذرف الدموع في حفل تخرجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل تخريج إحدى الجامعات السودانية, خارج السودان, شهد لقطة مؤثرة. ووفقاً لما أظهر الفيديو فقد توجهت خريجة خلال فقرتها الخاصة نحو والدتها وعانقت وذرفت معها الدموع في مشهد وصفه الجمهور بالمؤثر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

