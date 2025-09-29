شاهد.. الفيديو الذي حظي بآلاف المشاهدات.. طفلة سودانية تبكي: (نفسي أرجع مدرستي القديمة بتاعت السودان)

- 1/2
تصدر مقطع فيديو لطفلة سودانية, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد أن حاز على آلاف الإعجابات بعد ساعات من نشره.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الطفلة حزينة لغيابها عن السودان, واعتراضها على الدراسة في إحدى المدارس خارج البلاد.
وقالت الطفلة التي أبكت المتابعين: (نفسي أرجع مدرستي القديمة بتاعت السودان), مؤكدة عدم حبها للمدرسة التي تدرس فيها حالياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
