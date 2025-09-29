“الطبيب الذكي”: جهاز يرتكز على الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الحيوية لتسريع شفاء الجروح

أظهرت اختبارات أولية أن جهازًا ذكيًا قابلًا للارتداء طوره باحثون في جامعة كاليفورنيا-سانتا كروز سرّع شفاء الجروح بنسبة 25% مقارنة بالعلاجات التقليدية،

طور فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا-سانتا كروز جهازًا مبتكرًا يُرتدى على الجلد ويساعد في تسريع عملية شفاء الجروح. ويُعرف الجهاز باسم a-Heal، ويجمع بين تقنيات الكاميرات الدقيقة، الإلكترونيات الحيوية، ونظام ذكاء اصطناعي متطور لتقديم علاج مخصص لكل جرح حسب مرحلته واحتياجات المريض.

آلية العمل

يعمل الجهاز بطريقة ذكية ومتكاملة، حيث تلتقط كاميرا صغيرة صور الجرح كل ساعتين، ويتم تحليل هذه الصور بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف بـ “الطبيب الذكي”.

ويقوم النظام بمقارنة حالة الجرح بالمسار الطبيعي للشفاء، ويحدد ما إذا كان يلزم التدخل الطبي، سواء عبر توصيل دواء محدد مثل فلوكستين لتقليل الالتهاب وتسريع التئام الأنسجة، أو عبر تطبيق مجال كهربائي يحفز الخلايا على الانتقال نحو مكان الجرح وتعزيز الإغلاق السريع له.

ووصف البروفيسور ماركو رولاندي، قائد فريق البحث، الجهاز بأنه من أوائل الأنظمة “المغلقة” في العالم، حيث يجمع بين التشخيص والعلاج بشكل مستمر في الوقت الفعلي، ما يزيد من نجاعة العملية العلاجية ويجعلها مخصصة لكل مريض على حدة.

نتائج الاختبارات الأولية

أظهرت الاختبارات التي أجريت على نماذج جروح الأرانب أن الجهاز يُسهل الشفاء بنسبة تصل إلى 25٪ أسرع من العلاجات التقليدية. ويتميز الجهاز بإمكانية إرسال بيانات الشفاء عبر واجهة آمنة على الإنترنت، مما يتيح للطبيب متابعة الحالة والتدخل عند الحاجة، ما يجعله مثاليًا للمرضى في المناطق النائية أو ذوي القدرة المحدودة على التنقل.

ويعتمد الجهاز على نموذج يتعلم النظام من التجربة ويعدل العلاج تلقائيًا لتحقيق أفضل نتائج شفاء. ويحلل نموذج Deep Mapper الصور المتسلسلة للجرح ويحدد مرحلة الشفاء بدقة ويتنبأ بمسار تطور الجرح مع الوقت، مما يمنح الجهاز القدرة على ضبط الجرعات وقوة المجال الكهربائي بشكل مستمر.

ويأمل الباحثون أن يسهم الابتكار في تسريع شفاء الجروح المزمنة والمصابة بالعدوى، بالإضافة إلى استخداماته في جراحة العظام وطب الأسنان وعلاج الحروق والجروح المعقدة.

يورو نيوز