شاهد بالفيديو.. (انتو قاعدين تفضحونا في البلد دي).. “فكي” سوداني يتوعد المطربتين عشة الجبل وهبة جبرة بــ”السبحة” وعلى طريقته الخاصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع أثار ضحكات المتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر “فكي” سوداني, يتوعد المطربتين المثيرتين للجدل عشة الجبل, وهبة جبرة. وكانت الخلافات قد اشتعل بين المطربتين اللتين بتادلتا الإساءات على السوشيال ميديا مما دفع إتحاد المهن الموسيقية للتدخل وفصل المطربتين. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد توعد “الفكي”, بالرد على طريقته الخاصة عبر “السبحة”, وقال: (انتو قاعدين تفضحونا في البلد دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

