عقد والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، الأحد، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الوزارات الوزراء المكلفين بالولاية، تناول فيه جملة من القضايا الجوهرية الراهنة والمرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب. وأوضح الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ إبراهيم يوسف عبد الرحمن، في تصريح لـ(سونا)، أن الوالي وجه الوزارات المختصة برفع مقترحات تفصيلية تتضمن حصر الاحتياجات العاجلة والأساسية في مختلف القطاعات الخدمية، مؤكداً التزامه بمعالجة قضايا الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأضاف امين الحكومة أن الاجتماع ناقش أيضاً التحديات الكبرى التي تواجه عمل الوزارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الوالي شدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لضمان تجاوز المرحلة الحالية وبناء أسس قوية للتنمية والاستقرار في الولاية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر والي غرب كردفان يتعهد بمعالجة قضايا الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.