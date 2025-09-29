تركيا تعلن دعم مشروعات حيوية في السودان

أعلنت جمهورية تركيا دعمها لإستئناف العمل بمشروعات حيوية في السودان.

فيما إطمئن د. جبريل إبراهيم وزير المالية على إكتمال الترتيبات لبدء الأعمال التحضيرية لإكمال مشروعي كلانيب وقري للتوليد الحراري بتنفيذ شركات تركية.

وأكد خلال لقائه السفير فاتح يلدز سفير جمهورية تركيا لدى السودان وممثلي لمجموعة شركات تركية عمق العلاقات الراسخة بين البلدين، مبدياً رغبة السودان في المزيد من الشراكات الإستراتيجية لتحقيق المصالح وتعزيز التعاون الاقتصادي المنشود .

وأشاد بالدعم التركي المتواصل للمشروعات الحيوية بالبلاد، مؤكداً إلتزام الحكومة بتذليل كآفة العقبات التي تعترضها.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

