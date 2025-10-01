السعودية.. نصف مليار ريال إنفاق على رخص المعادن

كشف المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة لشؤون التعدين، أنَّ حجم الإنفاق على رخص الكشف عن المعادن يقدَّر بنحو مليار ريال، مؤكدًا أنَّ الوزارة تستهدف الوصول إلى 800 ريال للكيلومتر المربع، بما يعادل 6 أضعاف الفترة السابقة.

وقال أمس، ضمن فعاليات «أسبوع روَّاد الصناعة والتعدين»، الذي ينظمه مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العاملة، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنَّ القطاع يشهد تحوُّلًا كبيرًا، وأنَّ مشروعات الرُّؤية العملاقة تتطلَّب مواد البناء المعدنيَّة من أسمنت إلى حديد وألمنيوم، كلها تتطلَّب حجمًا كبيرًا من الطلب يزيد عن السابق، مشددًا على أهميَّة تنفيذ هذه المشروعات بالتكلفة المخطَّطة وفي الوقت المناسب، وأشار إلى أنَّ نظام التعدين في المملكة واحد من أفضل الأنظمة في العالم، حيث يمتاز بالتوازن، من خلال حماية المستثمر.

