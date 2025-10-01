كامل ادريس يعود الى البلاد بعد مشاركته في أعمال الدورة (٨٠) للجمعية العامة للأمم المتحدة

عاد الى البلاد اليوم رئيس الوزراء، د. كامل ادريس بعد مشاركته في أعمال الدورة (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال مشاركته في الجمعية العامة، ألقى رئيس الوزراء كلمة السودان أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء، تناول فيها التحديات التي تواجه البلاد، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها، إلى جانب جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار السياسي، ودفع عجلة التنمية، وتعزيز علاقات التعاون الدولي.

كما عقد رئيس الوزراء عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء دول وحكومات، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، ناقش خلالها فرص دعم السودان في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الإغاثة، وإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة السودان في هذه الدورة تأكيداً على حضوره الفاعل في المحافل الدولية، وحرصه على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في البلاد والمنطقة.