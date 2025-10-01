هالاند يعترف: أفكار “الموت” تطاردني على سريري

اعترف إيرلنغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج بخوفه من الموت، مشيراً إلى أن هذه الأفكار تطارده قبل خلوده إلى النوم بشكل مكثف.

وقال هالاند لشبكة “إن آر كيه” النرويجية في مقابلة نُشِرت يوم الأربعاء: في الواقع أشعر ببعض الخوف من الموت لأنني لا أعرف ما سيحدث، أفكر في هذا الأمر بشكل متكرر قبل الخلود إلى النوم واسأل نفسي ماذا سيحدث يوم وفاتي؟.

وتحدث هالاند أيضا عن تعامله مع وفاة إيفار إيا، الصديق المقرب من العائلة والذي توفي العام الماضي، وقال: كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ إنه صعب. من المحزن ألا يكون موجودا هناك بعد الآن، سأفتقده لبقية حياتي.

وأضاف: أخبرني أن أخرج إلى الملعب وأهزم الجميع واستمتع، أرادني أن أستمتع بحياتي إلى أقصى مدى، حتى بدونه، ومن المهم أن أتذكر ذلك.

العربية نت