وزير الخارجية المصرى يسلم رسالة من السيسى إلى البرهان ويناقش أمر الرباعية

التقى طرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، بحضور وزير الخارجية السفير محي الدين سالم.

وقال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، أن زيارة وزير الخارجية المصري للسودان تأتي في إطار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين في إطار تعزيز مجالات التعاون المشترك وتقوية العلاقات الثنائية.

واشار، إلى دور مصر في إسناد السودان وشعبه والوقوف معه خلال هذه الأزمة التي يمر بها، وقال الوزير السوداني، أن البلدين سيمضيان معا من أجل معالجة كل الإشكالات التي أفرزتها الحرب التي فرضت على الشعب السوداني بدعم من دوائر خارجية.

واثنى على التعاطي المصرى الذى وصفه بـ” الحكيم” مع قضايا السودان باعتبار أن هذا التعاطي يراعي مصلحة المنطقة برمتها.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري أنه نقل لرئيس المجلس السيادي رسالة دعم ومؤازرة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

وقال أن بلاده تتطلع لاستقبال الرئيس عبدالفتاح البرهان في بلده الثاني مصر نهاية الشهر الجاري للمشاركة في حفل إفتتاح المتحف المصري .

واكد عبد العاطي، وقوف بلاده بجانب السودان ودعم مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، وأضاف أن البلدين لديهما الإرادة القوية لتطوير مجالات التعاون مؤكدا إستعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم للسودان وإعمار مادمرته الحرب بما يحافظ على مقدرات الشعب السوداني .

وقال إن اللقاء تطرق للجهود التي تقوم بها مصر من أجل إنهاء الحرب في السودان وذلك من خلال الدفع في كل الأطر الدولية بما في ذلك الآلية الرباعية الدولية للعمل للتوصل إلى هدنة إنسانية تقود لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تقود لتوافق سوداني سوداني وبناء السودان الجديد الذي يسوده الأمن والاستقرار والسلام.

وقال أن رئيس مجلس السيادة كلفه بنقل رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الدعم الذي ظلت تقدمه الحكومة المصرية للسودانيين المتواجدين في بلدهم الثاني مصر .

