أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن تدمير القوات المسلحة اليوم “الأربعاء” لمنظومة تشويش قادمة من نيالا بكامل طاقمها في منطقة شنقل طوباي بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور.

كما تمكنت قواتنا من تدمير منصة هاون عيار 120 وتحييد مجموعة من المركبات القتالية التابعة للمليشيا بأطراف مدينة الفاشر.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لتأمين محيط الفاشر وقطع خطوط الدعم عن المليشيا.

وقالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر أن النصر بات قريباً بإذن الله، سائلة الله الحمد على توفيقه.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يدمر منظومة تشويش ومنصة هاون للمليشيا الإرهابية بالفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.