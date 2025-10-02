كامل ادريس: عودة السودان إلى الاتحاد الافريقي مسألة

كشف رئيس الوزراء ،د. كامل إدريس، الأربعاء، عن تفاهمات مع رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وقادة عدد من الدول بشأن عودة السودان لعضوية الاتحاد الأفريقي، المجمدة منذ 4 سنوات. وأشار إلى أن تلك التفاهمات حصل عليها وفد السودان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها على هامش المشاركة. وكان الاتحاد الافريقي قد علق عضوية السودان عقب الانقلاب الذي نفذه المكون العسكري على الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، في 21 أكتوبر 2021.

وأوضح ادريس خلال المؤتمر التنويري الذي نظمته وكالة السودان للأنباء، أن الاتحاد الأفريقي هو الأحوج لعودة السودان وليس العكس، خاصة وأنه من الدول الرائدة والمؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية. وذكر أن هناك استجابة قوية من القادة الأفارقة بشأن الأمر وأن العودة ستكون مسألة وقت. مبيناً أن “هناك تعهدات متفق عليها في إطار السودان القوي وليس المنكسر”. وتابع “هناك العديد من الكروت الرابحة خاصة وأن السودان من دعاة السلام وليس من دعاة الحرب”، مؤكداً أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة وأنه لا يمكن العيش في حالة حرب مستدامة.

وشدد إدريس أن مربط الفرس لعملية السلام بالسودان هي خارطة الطريق التي تقدم بها السودان والتي تعتبر واضحة المعالم، بجانب أنها وجدت قبولاً واستجابة دولية كبرى. وأكد أن تلك الخارطة تعتبر الأساس لبناء السلام بالبلاد وأنه متى ما تمت الموافقة الكلية عليها ستبدأ عملية المباحثات التي تشمل مرتكزات أساسية لبناء السلام، وفق قوله.

