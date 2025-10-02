جابر يؤكد دعم الحكومة للقطاع الصناعي لإحداث التنمية الاقتصادية المنشودة

أكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، دعم الحكومة وتشجيعها للقطاع الصناعي بالبلاد للنهوض والعودة إلى دائرة الإنتاج من إجل تحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي، وبناء أرصدة من النقد الأجنبي.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم عدداً من المصانع بولايتي الخرطوم والجزيرة، شملت ( كابلات الشرق، مصنع ميقا للمياه الغازية، مجموعة الأسعد الصناعية، مصنع افروكينج لزيوت وشحوم السيارات، مصنع الأبلج للزيوت ) يرافقه وزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن علي يعقوب، ووالى الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

وشدد سيادته على ضرورة أن تعمل هذه المصانع على تغطية السوق المحلى ووقف إستنزاف خزانة الحكومة بإستيراد المواد الغذائية وبعض المستهلكات التي ظلت تأتي من خارج البلاد طيلة فترة الحرب.

وأشار عضو المجلس السيادي إلى أن العاملين بهذه المصانع يمثلون رأس مال السودان الحقيقي، لذلك تجئ هذه الزيارة التفقدية بغرض الوقوف على مدى قدراتها لاستيعاب الأيدي العاملة التى بدأت تعود إلى الخرطوم مؤخراً.

كما دعا الفريق جابر رجال الأعمال وأصحاب المصانع إلى ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل جميع مؤسسات القطاع الصناعي وإتاحة فرص العمل، مشيداً بأصحاب المصانع والمحال التجارية التي فتحت أبوابها في أعقاب دحر المليشيا المتمردة مباشرة.

ونوه عضو السيادي إلى أن اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة لولاية الخرطوم تبذل جهوداً مقدرة لاستعادة خدمات الكهرباء بالطاقة الكلية حتي تسهم في تقليل تكلفة التشغيل والإنتاج.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن علي يعقوب، أن تشغيل هذه المصانع يمثل الانطلاقة الفعلية لعودة الصناعة لتغطية إحتياجات البلاد من المواد الغذائية والمنتجات الأخرى، مشيرة إلى أن وزارتها ستعمل على إنعاش القطاع الصناعي وإستدامة الصناعة لإحلال الواردات وإغلاق باب استيراد المنتجات الغذائية بالإضافة إلى ضمان توفر فرص عمل لفئات المجتمع السودانى المختلفة.

وأضافت سيادتها أن لجنة الرقابة الصناعية بالوزارة تعمل من أجل ضمان جودة المنتج السوداني بالأسواق المحلية والإقليمية وصولا للسوق العالمي.

سونا