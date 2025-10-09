شاهد بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع “ود ملاح” يوثق لشاب داخل “راكوبة” في أقصى مناطق دارفور يطرب نفسه بأغنيات فنان “الربابة” ود دار الزين

نشر القيادي بمليشيا الدعم السريع, “ود ملاح”, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, حظي بتفاعل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “ود ملاح”, وثق عبر مقطع الفيديو لشاب في أقصى مناطق دارفور, حسبما ذكر, وهو يطرب نفسه داخل “راكوبة”. وذكر القيادي بالدعم السريع, أن ما لفت انتباهه هو استماع الشاب لإحدى أغنيات الربابة, وعندما سأله عن المطرب أكد له الشاب أنه الفنان عبد الله علي ود دار الزين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

