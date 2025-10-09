الصحفية لينا يعقوب تكشف مواعيد حفل زفافها من المذيع أحمد العربي ومكان الفرح وتوزع رقاع الدعوة

- 1/2
كشفت الصحفية السودانية, المعروفة ومديرة مكتب قناتي العربية, والحدث, بالسودان, الأستاذة لينا يعقوب, عن مواعيد زفافها من مذيع النيل الأزرق أحمد العربي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أرسلت الصحفية رسالة لصديقتها الناشطة المعروفة رانيا الخضر, قدمت لها فيها الدعوة لحضور الفرح.
ونشرت رانيا, صورة من الرسالة التي تلقتها من صديقتها مديرة مكتب قناتي العربية, والحدث, قبل أن تقوم بحذفها من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن لينا يعقوب, وفقاً لرسالتها أكدت أن الفرح سيقام بإحدى قاعات الأفراح بمدينة نصر, بالعاصمة المصرية القاهرة في الثامن عشر من الشهر الجاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
