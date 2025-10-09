شاهد بالصور والفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد ظهورها بفستان محذق وقصير خلال تكريمها في مهرجان بالقاهرة

أثارت المطربة السودانية, الحسناء مونيكا روبرت ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها المثير في إحدى المهرجانات بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور ومقطع فيديو وثق لظهور المطربة الحسناء خلال تكريمها. المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, ظهرت خلال تسليمها الشهادة التقديرية, بفستان ضيق ومحذق وقصير, وهو ما عرضها لإنتقادات وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

