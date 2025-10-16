برئاسة البرهان .. مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعه ويطمئن على الوضع الأمني بالبلاد

عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعه اليوم برئاسة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان.

واستمع المجلس إلى تقرير ضافي حول الأوضاع الأمنية في البلاد والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في استعادة السلام والأمن والطمأنينة.

واطمأن مجلس الأمن والدفاع على الأوضاع الأمنية واستقرار حياة المواطنين بعد استعادة الخدمات في المناطق التي تأثرت بالحرب.

سونا

