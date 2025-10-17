الضغوط الرهيبة التي تمارسها أطراف دولية وإقليمية على السودان لقبول الرباعية بنسختها الجديدة.. هذه الضغوط لا علاقة لها بمصالح الشعب السوداني على المدى الاستراتيجي، وإنما تهدف بالدرجة الأولى لتحقيق مكاسب الأطراف الضاغطة..

• قبل أيام نقل سفير جمهورية مصر بالسودان التحديثات الجديدة للرباعية وناقشها مع جهات وشخصيات سودانية نافذة.. التحديثات التي نقلها السفير المصري أخذت في الاعتبار الانتصارات الحاسمة للجيش السوداني في مسارح وجبهات القتال مع تنامي الإنهاك في صفوف مليشيات التمرد..

• أخطر ما تريده القوى الدولية والإقليمية التي تريد فرض حلول الرباعية على الشعب السوداني أن يتم استيعاب مليشيات التمرد كمكون سياسي بعد تجريدها من السلاح، على أن تتم تسوية بطريقة ما تضمن للمليشيات مساحة في خارطة السودان مع مشاركة على مستويات السلطة المركزية!!

• ما يحتاجه الشعب السوداني في الوقت الراهن أن تكون لقيادة البلاد خطة واضحة لضمان مصالح ومكتسبات السودانيين الذين كسروا شوكة المؤامرة من أجل أن تعيش الأجيال القادمة تحت سقف وطن عزيز كريم..

ما يريده الواقفون خلف الرباعية أن يبقى السودان دولة رخوة.. لا تموت..ولا تقف قوية وشامخة في وجه الأعداء والعواصف.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد