مستشفى الضمان مروي يدشن فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي

نظمت مدينة مروى الطبية (مستشفى الضمان) بقاعة مركز الأورام القومي ظهر الخميس تدشين فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار (الكشف المبكر ينقذ الحياة .. فحصك الآن أمان واطمئنان).

وذلك بحضور المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ دفع الله محمد صديق، ولجنة أمن المحلية، ومدير إدارة مستشفى الضمان، د. حافظ محمد عبد الحليم، ومدير مركز الضمان القومي للأورام، د. يوسف حسن علي، وعدد من إدارات المستشفى والمؤسسات والإعلاميين والمهتمين.

وحيا المدير التنفيذي للمحلية مبادرات مستشفى الضمان الداعمة لنشر الوعي المجتمعي بالوقاية من الأمراض، مبيناً أن المستشفى أصبح مركزاً مهماً لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى من داخل وخارج الولاية، داعياً إلى أهمية الاستفادة من فعاليات أكتوبر في نشر الوعي بالكشف المبكر لأورام الثدي.

من جهته، أشار مدير مستشفى الضمان مروي إلى أن فعالية أكتوبر الوردي التي درجت الإدارة على إقامتها في كل عام تأتي في إطار الاهتمام بالتثقيف الصحي للسيدات والكشف المبكر لأورام الثدي لتفادي الإصابة وتوفير فرص العلاج بنسبة 100%، مع تخفيضات على شرف المناسبة بنسبة 40% للفحص بالأشعة والحالات المرضية التي تتلقى العلاج.

وأعلن د. حافظ عن استئناف العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام مطلع نوفمبر المقبل بمركز مروي القومي للأورام، مثمناً جهود ومتابعات رئيس مجلس السيادة وحكومة الولاية والمحلية وكافة الشركاء في الاهتمام بقضايا وإحتياجات مدينة مروى الطبية.

هذا وخاطب مدير مركز مروي القومي للأورام وممثلو عدد من الإدارات والأقسام والمنظمات فعالية الاحتفال بتدشين أكتوبر الوردي، مؤكدين على ضرورة تكاتف وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتكثيف الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي.