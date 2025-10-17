المغرب والأرجنتين .. النهائي العالمي المرتقب

يواصل المنتخب المغربي تحت 20 عاما مسيرة الإنجازات التي أضحت سمة بارزة للكرة المغربية في السنوات الأخيرة، بعد تأهله إلى نهائي كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه.

وبلغ “أشبال الأطلس” النهائي إثر فوزهم على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) في مباراة مثيرة أقيمت أمس الأربعاء في تشيلي.

ويواجه “أشبال الأطلس” في النهائي المنتخب الأرجنتيني، الذي تغلب على كولومبيا بهدف نظيف، في مواجهة تحمل طموحات جيل كامل يسعى لرفع الكأس الأولى في تاريخ المغرب على هذا المستوى.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية الاثنين المقبل

على ملعب سانتياغو الوطني في تشيلي.

وتبدأ أحداث المباراة في الساعة الثانية فجرا بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 منتصف الليل بتوقيت المغرب.

ويأتي هذا التأهل الاستثنائي ضمن سلسلة من الإنجازات التي رسمتها الكرة المغربية على الساحة الدولية، بدءا من وصول المنتخب الأول إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز مرورا بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، ووصولا إلى هذا النهائي التاريخي لفئة الشباب.

وبهذا، يصبح المغرب ثاني منتخب عربي يبلغ نهائي مونديال الشباب، بعد قطر التي خسرت أمام ألمانيا الغربية (0-4) في نسخة 1981.

كما ينضم المغرب إلى نادي النخبة الإفريقية في كأس العالم للشباب، ليصبح ثالث منتخب إفريقي يصل إلى النهائي، بعد غانا التي توجت باللقب في 2009 وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001، ونيجيريا التي بلغت النهائي مرتين واكتفت بالوصافة في 1989 و2005.

وكانت أفضل نتيجة سابقة للمغرب حلوله في المركز الرابع في نسخة 2005 في هولندا.

المصدر: RT