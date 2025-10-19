شاهد بالفيديو.. عرسان الموسم “أحمد ولينا” يتشاركان الرقص على أنغام فنانة “دلوكة”

واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بتفاصيل زواج عرسان الموسم المذيع أحمد العربي, والصحفية لينا يعقوب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو من احتفال العروسين بعقد قرانهما أمس الأول بالقاهرة. وأظهر الفيديو أحمد العربي, ولينا يعقوب, يتشاركان الرقص على أنغام إحدى أغنيات مطربة دلوكة أحيت حفل عقد قرانهما في حضور زميلات وصديقات العروس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

