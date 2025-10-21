والي سنار يدعم مستشفى كركوج ب50 مليون جنيه

- 1/2
اكد والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد لدى لقائه الاثنين وزير الصحة ومفوض العون الإنساني ولاية سنار، اكد دعمه لمستشفى كركوج الريفي بمبلغ 50 مليون جنيه ووعد بمزيد من التدخلات في المستشفى.
وأشار الوالي الى استمرار دعمه للصحة باعتبارها أولوية جاء ذلك على خلفية زيارته لمنطقة كركوج في الفترة الماضية وقدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار تنويرا للوالي عن وضع المستشفى والخدمات التي تقدمها.
مؤكدا ان وزارته بدأت مرحلة التعافي في جميع المستشفيات بعد اكتمال مرحلة التشغيل. مؤكدا تحسن مستوى تقديم الخدمة بعد فترة الحرب والتحسين الكبير الذي طرأ على منافذ تقديم الخدمات الصحية.
فيما اكد مفوض العون الانساني محمد عبدالفتاح بادى ان مستشفى كركوج يقدم الخدمات لشريحة كبيرة من المواطنين. مشيرا إلى انه سيوجه المنظمات للتدخل في المستشفى.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
