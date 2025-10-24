حاكم اقليم النيل الازرق يتفقد قيادة الفرقة الرابعة مشاة

تفقد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يرافقه عدد من أعضاء لجنة الأمن بالإقليم اليوم، قيادة الفرقة الرابعة مشاة.

وكان في إستقبالهم اللواء الركن إسماعيل الطيب حسين قائد الفرقة الرابعة مشاة والعميد الركن أحمد عثمان البشير قائد ثاني الفرقة وعدد من قادة القوات المسلحة بقيادة الفرقة الرابعة مشاة.

وأوضح الحاكم أن الزيارة كشفت عن إستتباب الأمن بالإقليم بفضل تضحيات القوات المسلحه والقوات النظامية الأخرى، مبينا أن الإعتداءات التي شنتها المسيرات المعادية تعد محاولة من المليشيا المتمردة لإرباك المشهد والتغطية على هزائمها المتتالية التي تتلقاها على أيدي القوات المسلحة والقوات المساندة بمسارح العمليات المختلفة.

واشاد الحاكم بمواقف القوات النظامية وقوات الدفاع الجوي وقوة تصديها وإسقاطها للمسيرات التي هاجمت الإقليم.

ودعا المواطنين لعدم الإلتفات للشائعات التي تروج لها القوى الموالية لمليشيا التمرد.

وأكد الحاكم تماسك شعب الإقليم مع قواته المسلحة في سبيل حماية وتأمين الإقليم مشيرا إلى إن وقفة المواطنين مع القوات المسلحة تمثل مفتاح النجاح .

وأضاف الحاكم أن المرحلة القادمة سوف تشهد إنتصارات وبشريات كبيرة، وحيا القوات المسلحة وكافة القوات النظامية وقطاعات وفعاليات المجتمع المشاركة في معركة الكرامة، كما حيا صمود اهل الفاشر وكافة المتحركات العسكرية بولايات كردفان.

وجدد الحاكم أهمية العمل على نبذ الفرقة والشتات إلى جانب العمل من أجل وحدة الصف لمواجهة الأعداء والمتربصين .