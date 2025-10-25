إدارة مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم تنظم محاضرة توعوية بعنوان (المخدرات والاثر القانوني)

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر الدائرة الفنية ولاية الخرطوم محاضرة توعوية بعنوان ( المخدرات والأثر القانوني) بمنطقة الثورة الحارة الرابعة بمدرسة النخبةالثانوية الخاصة بنين تحدث فيها نخبة من المحاضرين والخبراء وضباط الإدارة المتخصصين في هذا المجال متناولين بالشرح أنواع المخدرات والآثار القانونية المترتبة على الإتجار والتعاطي والحيازة للمخدرات وطرق الوقاية والمكافحة ، إدارة المدرسة ثمنت الجهودالكبيرة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في التوعية والتثقيف بمضار وخطورة المخدرات بالإضافة لجهود المكافحة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المحاضرة إستهدفت عدد (100) من طلاب المرحلة الثانوية وقد وجدت القبول والثناء من الحضور وسوف تستمر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تنظيم المحاضرات والورش والندوات

عن مخاطر المخدرات.

المكتب الصحفي للشرطة