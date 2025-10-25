الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تربط جميع مكاتبها داخل السودان بشبكة الألياف الضوئية لتسهيل إستخراج الفيش

مباحث السودان في إطار سعيها المستمر لتجويد الخدمات بالمركز والولايات تعلن الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية عن إكتمال ربط مكاتب إداراتها الولائية بشبكة الألياف الضوئية لتسهيل إستخراج الفيش وشهادة حسن السير والسلوك بيسر وسهولة

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح اللواء شرطة / سر الختم موسي حمزة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية بأن جميع الإستعدادات والتجهيزات لتنفيذ هذه الخطوة قد إكتملت مضيفا بأنه تم إجراء جميع الإختبارات الفنية اللازمة بنجاح تام موكدا أن خدمة إستخراج شهادة حسن السير والسلوك وبحث الحالة الجنائية سيكون متاحا من مكتب الأدلة الجنائية بورتسودان منذ صباح الأحد الموافق 26/من شهر أكتوبر الجاري وإستلامها في ذات اليوم موضحا بأن مكتب الأدلة الجنائية ببورتسودان سيصبح مختصا بفحص الشهادات التي ترد من السفارات السودانية بالخارج عبر وزارة الخارجية وإعادتها لوجهتها في زمن قياسي كاشفا أن الخدمة ستضع حدا لمعاناة المواطنين والمغتربين في إستخراج هذه الشهادات .

المكتب الصحفي للشرطة

