الخارجية تبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بالسودان بانهما غير مرغوب فيهما

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم السيد لوران بوكيرا مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالسودان وابلغته قرار حكومة السودان باعتباره شخص غير مرغوب فيه هو والسيدة سمانثا كاتراج مدير قسم العمليات وان عليهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وتؤكد حكومة السودان حرصها التام على التعاون مع كافة المنظمات الدولية العاملة في السودان وفقا للنظم والقوانين المعروفة دوليا ومنها إحترام سيادة الدول.

وتشير الى ان هذا القرار لا يؤثر على استمرار التعاون القائم مع برنامج الغذاء العالمي في السودان.

سونا

