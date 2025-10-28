جابر يُوجه أمانة الزكاة وصندوق الضمان الاجتماعي بإعادة تأهيل مستشفى إبراهيم مالك

وجه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر، أمانة ديون الزكاة والصندوق القومي للضمان الاجتماعي بالعمل على صيانة وتأهيل مستشفى إبراهيم مالك بالخرطوم لإعادته إلى الخدمة.

جاء ذلك لدى ترؤسه الاثنين اجتماع اللجنة العليا لتهيئة بيئة عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم رقم 14، الذي استعرض تقرير أداء لجنة دعم المشاريع الصغيرة والأسرية.

وأشار سيادته إلى أن الحرب الحالية عمقت معاناة السودانيين، لاسيما الأسر الضعيفة، مما يستدعي ضرورة إعادة تقييم مشروعات التمويل الأصغر بالصيغة التي تحقق أهداف التنمية الاجتماعية وتضمن استمرارية تلك المشاريع.

وأكد الفريق إبراهيم جابر على التزام الدولة بدعم فرص تأهيل الشباب والمنتجين في استخدام الحوسبة والتقنيات الحديثة لإدارة المشاريع الإنتاجية.

كما وجه سيادته عدداً من الجهات المختصة للعمل على تطوير مهارات الشباب والعمال السودانيين، ونقل التجارب العالمية المتعلقة بتطوير القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

إلى ذلك، دعا عضو مجلس السيادة إلى ضرورة رفع القدرات الإنتاجية في البلاد مع التركيز على أهمية استيفاء الشروط الصحية في تصنيع المنتجات الغذائية الصغيرة، ووفقًا لمتطلبات السوق العالمية.

واعرب عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة العليا في تقديم أفكار ورؤى جيدة تعمل على تطوير قدرات الدولة في مواجهة تحديات الحرب، بالقدر الذي يمكن المواطنين من العيش الكريم في وطن آمن.

من ناحيته، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح أن الاجتماع ناقش جدول أعمال لجنة دعم المشاريع الصغيرة والأسرية خلال الفترة الماضية، كما وقف على حجم المشروعات المنفذة في برامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

علاوة على ذلك، تم مناقشة تحديات التمويل الأصغر والمساعي الجارية لتيسير شروط وسقوفات التمويل في أعقاب التضخم الاقتصادي الناتج عن تأثيرات الحرب.

وأشار سيادته إلى أن اللجنة تمكنت من حصر وتدريب 2500 من الشباب والخريجين بغرض تجميعهم في جمعيات تعاونية وخلق شركات لتوفير فرص عمل وتمويل مشروعات إنتاجية مع تخفيض التكاليف الإدارية.