دعا والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن شيوخ الخلاوى وائمة المساجد بالولاية للاكثار من الدعاء والتضرع والابتهال لله تعالى لنصرة القوات المسلحة وجدد الوالي خلال مخاطبته السبت بامانة حكومة القضارف برنامج الدعاء والتضرع لنصرة القوات المسلحة الذى نظمه المجلس الاعلى للشؤون الدينية والاوقاف بالولاية بحضور عدد من اعضاء الحكومة ولجنة امن الولاية جدد دعوته لائمة المساجد وشيوخ الخلاوى لحث الشباب وكل قادر على حمل السلاح للانضمام للقوات المسلحة وهى تخوض معركة الكرامة .. من جهته اشار الاستاذ عبدالرحيم احمد محمد الامين العام لمجلس الشؤون الدينية والاوقاف بالولاية لاستجابة المجلس لنداء التعبئة العامة باقامة نفرة الائمة بالولاية واليوم ننفذ برنامج الدعاء والتضرع لنصرة القوات المسلحة من خلال استنفار كافة الخلاوى وحفظة كتاب الله تعالى ، واعلن امين المجلس عن تكوين كتيبة الدعاء تتقدم الصفوف للقتال فى المناطق الامامية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر والي القضارف يدعو الائمة وشيوخ الخلاوى للاكثار من التضرع والابتهال والدعاء لنصرة القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.