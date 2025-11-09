شاهد بالفيديو.. بالتفاصيل “بقال” يواصل كشف الأسرار ويوضح من الذي أطلق شرارة الحرب الأولى الجيش أم الدعم السريع؟

واصل الصحفي والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال “سراج”, كشف الأسرار عبر البث المباشر الذي يقوم به لتنوير متابعيه عن تفاصيل وخبايا الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “بقال”, الذي فاجأ الجميع بإنسلاخه عن المليشيا والدفاع عن الجيش عبر مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها.

وفي مقطع جديد أجاب الصحفي على السؤال الذي ظل يشغل الجميع من أطلق شرارة الحرب الأولى بالسودان, الجيش أم الدعم السريع؟.

وقال “بقال”, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (أن مليشيا الدعم السريع هي من بادرت بالحرب وأطلقت شرارتها الأولى بذهابها لمطار مروي).

وتابع: (ما يشاع عن أن أحداث المدينة الرياضية كانت سبب الحرب غير صحيح, الحرب بدأت بذهاب الدعم السريع لمروي ورفضه المغادرة رغم تحذيرات الجيش ومنحه الدعم السريع, مهلة للإنسحاب من مروي, ورغم ذلك لم تستجيب المليشيا حتى انتهت المهلة الممنوحة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)