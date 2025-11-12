- 1/2
- 2/2
تحدث الفنان بيومي فؤاد، عن النهج الذي يتبعه في تربيه أبنائه، مؤكدا محاولته أن يكون مؤثرًا في حياتهم، وداعمًا لهم.
وقال بيومي فؤاد، خلال استضافته في برنامج «ONE TO ONE» المعروض على منصة «TGR»: «بحاول أشوف كل واحد من أولادي محتاج ايه وأحققه ليه، وبحاول أبقى سند وظهر ليهم ومؤثر في حياتهم، وكل ده بدون ما أضايقهم».
واعتذر بيومي فؤاد، مؤخرا، عن عدم المشاركة في مسلسل «علي كلاي»، بطولة الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه رمضان المقبل 2026، مؤكدًا أنه اعتذر بسبب ظروفه الصحية.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بيومي فؤاد: «بحاول أكون مؤثر في حياة أولادي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.