بيومي فؤاد: «بحاول أكون مؤثر في حياة أولادي»

تحدث الفنان بيومي فؤاد، عن النهج الذي يتبعه في تربيه أبنائه، مؤكدا محاولته أن يكون مؤثرًا في حياتهم، وداعمًا لهم.

وقال بيومي فؤاد، خلال استضافته في برنامج «ONE TO ONE» المعروض على منصة «TGR»: «بحاول أشوف كل واحد من أولادي محتاج ايه وأحققه ليه، وبحاول أبقى سند وظهر ليهم ومؤثر في حياتهم، وكل ده بدون ما أضايقهم».

واعتذر بيومي فؤاد، مؤخرا، عن عدم المشاركة في مسلسل «علي كلاي»، بطولة الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه رمضان المقبل 2026، مؤكدًا أنه اعتذر بسبب ظروفه الصحية.

المصري اليوم