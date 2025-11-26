مراجعة مناهج التعليم العام في السودان

عقدت اللجنة العليا لمراجعة مناهج التعليم أمس اجتماعها الثالث بامدرمان بمباني وزارة التعليم والتربية الوطنية، وترأس الاجتماع د.معاوية السر قشي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إنابة عن وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية د. أحمد خليفة عمر وبحضور د. قريب الله محمد أحمد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الوزير المكلف وعدد من الخبراء التربويين من داخل القاعة والاخر حضورًا اسفيريًا.

وإستعرض الإجتماع تقارير اللجان الفرعية: لجنة التعليم قبل المدرسي،التعليم الإبتدائي،ولجنة التعليم الثانوي.

وأوضح قشي أن أعضاء اللجنة أثنوا على مهنية وعمق وشمولية التقارير التي وردت من اللجان الفرعية وجددت كل القيم والمفاهيم المطلوبة بشكل واضح مكن اللجنة من مناقشتها وتقديم مداخلات عميقة حولها.

وأضاف أن الاجتماع ناقش رؤية مقترحة تقدم بها البروفسير الطيب أحمد حياتي حول آلية العمل في المرحلة القادمة وكيفية تنفيذ التوصيات التي تتقدم بها اللجنة كما نُوقش أمر وثيقة المناهج .

وأكدت اللجنة أن الوثيقة التي صدرت في العام 2013م هي وثيقة شاملة ومتطورة يمكن أن تصلح كقاعدة لتطوير المناهج السودانية للتعليم العام للمرحلة القادمة.