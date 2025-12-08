الأعلى منذ سنوات.. (260) زيجة سودانية-مصرية في 2024

- 1/2
كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن تسجيل (260) زيجة بين مواطنين مصريين وسودانيين خلال عام 2024، بواقع (115) زيجة لسودانيات من مصريين، و(145) زيجة لسودانيين من مصريات.
ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ في معدلات الزواج المختلط بين شعبي البلدين إلى التدفق الكبير للسودانيين إلى مصر هرباً من الحرب التي اندلعت في السودان منذ منتصف أبريل 2023 وما زالت مستمرة حتى الآن، والتي تسببت في نزوح ولجوء ملايين السودانيين إلى الدول الجوار وعلى رأسها مصر.
ويُعد هذا الرقم هو الأعلى من نوعه في السنوات الأخيرة، مما يعكس عمق الترابط الاجتماعي والإنساني بين الشعبين.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
