اجتماع تقييم استجابة الكوليرا يؤكد أولوية التدخل في مناطق الهشاشة بالسودان

ترأس وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم اليوم اجتماعاً موسعاً بقاعة قرية المشويات بأم درمان خُصص لتقييم جهود مكافحة الكوليرا في مناطق الهشاشة بالسودان، وذلك بمشاركة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان د. الشبلي (إسفيريا)، ومسؤولي الطوارئ ومكافحة الأوبئة، وممثلين لعدد من الولايات والمنظمات ذات الصلة .

استعرض الاجتماع الوضع الوبائي الراهن للكوليرا، وناقش نتائج خطة الاستجابة السريعة التي نُفذت بالتنسيق بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية والولايات المتأثرة. كما تناول الحضور مقترحات تطوير النظام الصحي وتعزيز قدراته في مجابهة الأمراض الوبائية، بما في ذلك الكوليرا والملاريا والضنك.

وأشاد وزير الصحة بالدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في قيادة الاستجابة السريعة، مؤكداً أن مخرجات الاجتماع تمثل أساساً مهماً لتطوير النظام الصحي رغم التحديات التي فرضتها الحرب وعدم الاستقرار وتعدد الأوبئة. وشدد على ضرورة العمل المتسق بين جميع الشركاء وتنفيذ التوصيات المطروحة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب د. الشبلي عن تقديره للتعاون والدعم الذي تقدمه وزارة الصحة، مثمّناً تجربة ولاية الخرطوم في احتواء الكوليرا، ومؤكداً أهمية توجيه الجهود نحو الولايات الأكثر هشاشة. كما دعا إلى تعزيز وضوح الأدوار بين الجهات الشريكة، وضمان توفير مستلزمات الفحص والمعدات الوقائية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الصحية وتكثيف التدخلات في المناطق الهشّة لضمان استجابة فعّالة ومستدامة لمواجهة الكوليرا وبقية الأوبئة.

