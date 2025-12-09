كشف مصدر عسكري لـ دارفور 24 عن وصول العميد حسن درموت، قائد اللواء 89 وقائد ثاني الفرقة 22 بابنوسة، إلى منطقة أويل بدولة جنوب السودان برفقة أكثر من 20 جندياً.

وأشار المصدر إلى أن خروج القوة تم بمساعدة إدارات أهلية سودانية. ولا يزال مصير قائد الفرقة اللواء معاوية حمد مجهولاً وسط أنباء متداولة عن مقتله، وذلك بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مقر الفرقة الأسبوع الماضي عقب حصار تجاوز العامين.

التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد ثاني الفرقة 22 “درموت” يصل جنوب السودان بعد سقوط بابنوسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.