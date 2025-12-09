- 1/2
- 2/2
قالت الصحفية السودانية رشان أوشي إن الدولة في السودان باتت تتحول تدريجياً إلى “إقطاعيات عائلية” تنمو بطريقة عشوائية، حيث تسعى هذه المجموعات إلى السيطرة على مفاصل الدولة وقطاع الأعمال عبر شبكات محسوبية مترابطة.
وأضافت أوشي أن هذه الإقطاعيات تعمل على تمكين الأقارب والأصدقاء والمعارف في المناصب القيادية داخل الخدمة المدنية، مما يعزز نفوذها داخل المؤسسات الحكومية ويُكرّس لهيمنة عائلية على القرار العام.
تفصيل القرارات الحكومية لصالح رجال الأعمال
وأشارت إلى أن النشاط الأخطر يتمثل في سعي هذه العائلات إلى تطويع القرار الحكومي بما يخدم مصالح شركائهم من رجال الأعمال و”تماسيح السوق الطفيلي”، معتبرة أن ذلك يعيد إنتاج الفساد ويعمّق اختلالات الدولة، خاصة في ظل غياب مؤسسات رقابية فعّالة.
وأكدت أن تمدد هذه الشبكات العائلية داخل أجهزة الدولة يهدد ما تبقى من ملامح الحكم الرشيد، ويحجب الفرص أمام الكفاءات الحقيقية، مشيرة إلى ضرورة وضع حد لسياسات التمكين غير الرسمية التي تتغلغل في أجهزة الدولة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر رشان أوشي: الدولة السودانية تحوّلت إلى “إقطاعيات عائلية” تسيطر على مفاصل السلطة والاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.