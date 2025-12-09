رشان أوشي: الدولة السودانية تحوّلت إلى “إقطاعيات عائلية” تسيطر على مفاصل السلطة والاقتصاد

قالت الصحفية السودانية رشان أوشي إن الدولة في السودان باتت تتحول تدريجياً إلى “إقطاعيات عائلية” تنمو بطريقة عشوائية، حيث تسعى هذه المجموعات إلى السيطرة على مفاصل الدولة وقطاع الأعمال عبر شبكات محسوبية مترابطة.

وأضافت أوشي أن هذه الإقطاعيات تعمل على تمكين الأقارب والأصدقاء والمعارف في المناصب القيادية داخل الخدمة المدنية، مما يعزز نفوذها داخل المؤسسات الحكومية ويُكرّس لهيمنة عائلية على القرار العام.

تفصيل القرارات الحكومية لصالح رجال الأعمال

وأشارت إلى أن النشاط الأخطر يتمثل في سعي هذه العائلات إلى تطويع القرار الحكومي بما يخدم مصالح شركائهم من رجال الأعمال و”تماسيح السوق الطفيلي”، معتبرة أن ذلك يعيد إنتاج الفساد ويعمّق اختلالات الدولة، خاصة في ظل غياب مؤسسات رقابية فعّالة.

وأكدت أن تمدد هذه الشبكات العائلية داخل أجهزة الدولة يهدد ما تبقى من ملامح الحكم الرشيد، ويحجب الفرص أمام الكفاءات الحقيقية، مشيرة إلى ضرورة وضع حد لسياسات التمكين غير الرسمية التي تتغلغل في أجهزة الدولة.