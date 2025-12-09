شاهد بالفيديو.. من داخل سرادق العزاء بود مدني.. والدة المذيع الراحل محمد محمود حسكا تكشف تفاصيل آخر مكالمة دارت بينهما وهذا ما طلبه منها (…)

قامت قناة “البلد”, الفضائية بنقل جزء من عزاء المذيع الراحل محمد محمود حسكا, الذي أقيم بمسقط رأسه بالسوريبة, بمدينة ود مدني.

وتوفي المذيع الشهير في منزله بمنطقة فيصل, بالعاصمة المصرية القاهرة, وتشير المؤشرات الصحية إلى وفاته قبل ثلاثة أيام، نتيجة مضاعفات السكري, حيث كان يعيش بمفرده بعد سفر زوجته الإعلامية سماح الصادق, وابنته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أجرت مذيعة القناة حوار مع والدة المذيع الراحل من داخل سرادق العزاء بود مدني.

والدة الراحل ظهرت صابرة ومحتسبة ومؤمنة بقضاء الله وقدره, وتحدثت في المقابلة عن آخر مكالمة دارت بينها وبين إبنها الراحل.

وقالت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن محمد, طلب منها أن تأتي لزيارته في مصر, وتصوم معه شهر رمضان, لكنها وضحت له صعوبة السفر ومغادرة منزلهم بود مدني, والذي عادوا إليه قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)