- 1/2
- 2/2
أدا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بأشد العبارات ما وصفه بجرائم بشعة، ارتكبتها ميليشا الدعم السريع بحق مدنيين تم احتجازهم في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال مناوي في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم: “علمنا لاحقاً أن الذين تم احتجازهم في الفاشر من النساء والرجال وبعض الأسر بأكملها، قد تم استئصال أعضائهم وتصريف دمائهم قسراً لإنقاذ جرحى جنود الدعم السريع. وأضاف أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية.
وأكد الحاكم في تصريحات صحفية أن السلطات الإقليمية تلقت شهادات موثقة من ناجين ومصادر طبية داخل الفاشر تفيد بوقوع عمليات نزع أعضاء ونقل دم قسري من المحتجزين المدنيين لصالح مصابي ميليشيا الدعم السريع، في ظل الحصار المفروض على المدينة منذ أشهر.
وطالب مناوي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي سيُفضي إلى مزيد من الانتهاكات.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي يدين جرائم نزع الأعضاء ونقل الدم من مدنيي الفاشر على يد ميليشيا الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.