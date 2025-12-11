بالصورة.. فنان الطمبور الأول محمد النصري يلتحق رسمياً بالقوات المسلحة

كشف ناشطون وصفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, عن التحاق فنان الطمبور الشهير محمد النصري, بالقوات المسلحة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الصفحات الإسفيرية, صورة للفنان الملقب بملك الطمبور, ظهر فيها بالزي الرسمي للقوات المسلحة. وأكدت أن المطرب الذي يحظى بشعبية جارفة التحق بشعبة التوجيه المعنوي – الفرقة 19 مشاة بمدينة مروي, شمالي السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

