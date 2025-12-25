- 1/2
- 2/2
استضافت الناشطة, والتيكتوكر, السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, شاب في بث مباشر لها تابعه الآلاف من جمهورها ومتابعيها عبر منصتها.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حكى الشاب قصة أغرب طلب من والدة فتاة ذهب لخطبتها من والدها بعد أن ذهب للتعارف.
وقال الشاب أن والد الفتاة اشترط عليه وجود “حوض سباحة”, داخل المنزل الذي ستسكن فيه إبنته بعد الزواج وهو الأمر الذي أصابه بالذهول.
وذكر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه اكتشف فيما بعد أن طلب والد الفتاة كان تعجيزاً منه ورفض بطريقة غير مباشرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني: (ذهبت لخطبة فتاة وتفاجأت بوالدها يشترط وجود حوض سباحة في المنزل الذي ستقيم فيه إبنته) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.