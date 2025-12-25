شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تثير الجدل بعد ظهورها بفستان فاضح خلال تكريمها في مهرجان سوبر ستار العرب بالقاهرة

عادت الفنانة السودانية, مونيكا روبرت, لإُارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مهرجان أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, بفستان مفتوح من تحت بخطوة واسعة وعريضة. ووفقاً لتعليقات الجمهور فقد وصف عدد كبير من المعلقين فستان المطربة بالفاضح, وهو ما عرضها لانتقادات واسعة من المعلقين. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنانة مونيكا روبرت, الحاصلة على الجنسيتين السودانية, والمصرية, قد تم تكريمها في مهرجان سوبر ستار العرب بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

