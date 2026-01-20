تأهيل مستشفى عمر نور الدائم بنعيمة بمحلية القطينة

مستشفى كوستي وقف الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض، الاثنين، على سير العمل في تأهيل مستشفى عمر نور الدائم الدائم بمنطقه نعيمة بمحلية القطينة وتوصيل شبكة المياه والكهرباء وتهيئة وتجهيز قسم الطوارئ والاصابات بالمستشفى. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لاقسام المستشفى، برفقة الدكتور مصطفى الجاك المستشار الاقتصادي للوالي وممثل المدير التنفيذي لمحلية القطينة ولجنة امن المحلية والمقاومة الشعبية. وأكد الوالي اهتمام حكومة الولاية بترقية وتطوير القطاع الصحي وتوفير كافة المعينات من حيث الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والكوادر الصحية والعمل على اكمال كافة مشروعات البنى التحتية في مجال الصحة خاصة المستشفيات والمراكز الصحية العامة والمتخصصة. وأضاف ان حكومة الولاية تبذل جهودا حثيثة بالتنسيق مع لجنة المستشفى من اجل افتتاحها في القريب العاجل لاهميتها في تقديم الخدمات وموقعها الجغرافي المميز في تغطية متطلبات تقديم الرعاية الصحية لمواطني المنطقة ولمستخدمي الطربق القومي الخرطوم / ربك. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

