بنك السودان يحذر من التعامل مع تطبيق مالي إلكتروني بمناطق سيطرة الدعم السريع

كشف بنك السودان المركزي عن وجود تطبيق مالي إلكتروني في ولاية جنوب دارفور الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وقال البنك في منشور له إن الكيان المشار إليه غير مرخص له بالعمل في السودان، مشدداً على أن التعامل معه يشكل مخالفة للقوانين الوطنية وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.

كما دعا الجمهور والجهات الاعتبارية لعدم التعامل معه أو أي نافذة أو معاملة أو تطبيق في داخل السودان أو خارجه.

