شاهد بالصورة والفيديو.. في السودان.. إصطياد سمكة ضخمة من فصيلة “القرش” وعرضها في أحد الأسواق لبيعها بالكيلو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من داخل سوق لبيع السمك, بالعاصمة السودانية, الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق للحظة وصول سمكة ضخمة تم اصطيادها وإحضارها للسوق تمهيداً لوزنها ومن ثم بيعها بالكيلو للمواطنين. ووفقاً لحديث التاجر الذي قام بشرائها فإن السمكة تصنف على أنها إما من فصيلة “القرش”, أو من فصيلة “العجل”, على حد تعبيره. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

