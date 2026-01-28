رمضان 2026.. رومانسية لافتة تجمع أحمد مالك وهدى المفتى فى بوستر مسلسل «سوا سوا»

طرحت قناة MBC مصر البوستر الرسمى لمسلسل «سوا سوا»، بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتى، والمقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

وظهر على البوستر أجواء رومانسية تجمع بين أحمد مالك وهدى المفتى، حيث عكس ملامح قصة حب تربط بين بطلى العمل، فى إطار درامى يحمل أبعادًا إنسانية وعاطفية ضمن أحداث المسلسل.

ينتمى مسلسل «سوا سوا» إلى الدراما الاجتماعية ذات الطابع الرومانسى، حيث يجسّد أحمد مالك شخصية شاب بسيط يعمل فى مهنة حرفية ويعيش فى منطقة السيدة زينب، بينما تقدّم هدى المفتى دور فتاة تنتمى إلى أسرة ثرية. وتتقاطع طريق الشخصيتين فى موقف عابر، يفتح الباب أمام علاقة عاطفية تواجه العديد من العقبات، فى ظل الفوارق الطبقية وما تفرضه من صدامات وتحديات.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وشريف الدسوقى. العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج صادق الصباح، ويتكوّن من 15 حلقة، من المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026 عبر شاشة MBC مصر.

المصري اليوم