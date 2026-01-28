شاهد بالصورة.. المشجعة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء “منية” تحتفل بتعيين والدها مديراً عاماً لنبك السودان المركزي (تتويجٌ مستحق لمسيرة وطنية حافلة)

احتفلت المشجعة ونجم السوشيال ميديا الشهيرة منية مجدي, بتعيين والدها مديراً عاماً لنبك السودان المركزي, بتدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت “منية”, التي اشتهرت بتشجيع المنتخب الوطني, خلال مشاركته في بطولة كأس العرب, الأخيرة بالدوحة, صورة لوالدها بعدما تم تعيينه مؤخراً.

وكتبت المشجعة الحسناء: (اهنيئ والدي مديرا عام بنك السودان المركزي.. بكل فخر واعتزاز، أتقدّم بأصدق التهاني لوالدي الغالي بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا لبنك السودان المركزي.

تتويجٌ مستحق لمسيرة وطنية حافلة امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا من العطاء، والانضباط، والإخلاص في خدمة السودان ومؤسساته.

هذا التكليف ليس منصبًا فحسب، بل ثقة وطن، ومسؤولية تاريخ، وشهادة تقدير لمسيرة مهنية اتسمت بالنزاهة والكفاءة والالتزام بالقيم العليا للعمل العام.

أسأل الله أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا المنصب عونًا له على خدمة البلاد والعباد، وأن يكتب له دوام التوفيق والسداد لما فيه خير السودان واستقراره.. فخورة بك… وبما قدّمته، وبما تمثّله من قدوة في العطاء والمسؤولية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)