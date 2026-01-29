الصحفية أم وضاح ترد على الناشطة والكاتبة رشا عوض وتصفها بــ”الست رشوة” غفيرة باب الإمام.. اقسم بمن رفع السماء بلا عمد سأصيبك بجلطة

ردت الصحفية, السودانية, المعروفة أم وضاح, على الكاتبة والناشطة ورئيس تحرير “صحيفة التغيير” الإلكترونية رشا عوض, بمقال كتبته على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد ردت أم وضاح, في عمودها الذي جاء بعنوان (لرشوة عوض) (غفيرة باب الأمام).

(الست ( رشوه) قالت إنها أستمعت للنصائح وبأنني لا أستحق الرد ثم كتبت منشورًا كاملًا كمرافعة دفاع عن قاتل يحمل سكينه أمام الجميع وهذا وحده اعتراف بالعجز لا بالقوة ومن لا يملك حجة، يلوّح بالتهكم

ومن يعجز عن مناقشة الفكرة، يقلل من الآخر لتصفني بالمتصوحفه وهي التي لم تكن سوى (غفير باب) في مكتب الصادق المهدي وكل مافعلته هروب كامل من الأسئلة الجوهرية إلى حفلة سخرية رخيصة.

من أتفق مع حميدتي على الحرب؟ من يغسل دماء الابرياء التي سفكها على الملأ؟ من يبرر لجرائمه؟ من الذي يطعن الجيش في ظهره حتى ينزف ويترنح في مواجهة الجنجويد ، بدل الإجابة اختارت أسهل الطرق..

الضحك، التقليل، أتهامات الكوزنة والتهكم بالقونات اللائي يحصدن النقطة من بضعة معجبين وهي (القونة المفتحة) التي تحصد نقطة المنظمات الدولارية وترقص عارية من غير ورقة توت تسترها مرة على مسرح حزب الأمة وأخرى على خشبة الحركة الشعبية ثم رقصة العناق مع حمدوك وأخيراً خلعت آخر قطعة وهي ترقص في كباريه الجنجويد وتتغزل فيهم..

بالله عليكم تخيلوا الانتهازية المفلسة فكريًا،.تتهمني بـ“الانحدار”،

بينما تنحدر بنفسها من النقاش السياسي إلى مستوى المطاعنة والإسفاف ومن الادعاء الفكري إلى الاستهزاء الشخصي..

وحتى هذه عندما سقيتها كأسها لم تستطيع الصمود وهربت بادعاء الترفع والمثالية لتثبت أنها لا تملك ما يُقال سوى الضحك العالي لإخفاء الفراغ.. وإني عدتي عدت لكن هذه المرة اقسم بمن رفع السماء بلا عمد سأصيبك بجلطه..).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)