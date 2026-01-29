والي الخرطوم يقدم تنويراً حول أعمال لجنة أمن الولاية في ضبط الأمن والتنوير يتناول انخفاض الجريمة وإنجازات الكردونات والطوف المشترك والخلية الأمنية

ترأس والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم اجتماع لجنة شئون أمن الولاية بحضور نائب مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أمن عباس محمد بخيت .

وقدم الوالي تنويرا النائب مدير الجهاز عن مجهودات لجنة أمن الولاية في ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة إضافة لتنوير عن عمل اللجنة الأمنية والقرارات الداعمة للجنة وعلى رأسها القرار ١٥٣ وأهم القضايا الأمنية في المرحلة الحالية

الي ذلك استمع الاجتماع لتقرير عن الموقف الجنائي بالولاية والذي شهد استقرارا كبيرا إضافة لتقرير عن الموقف العسكري والعملياتي وانجازات الخلية الامنية خلال الأسبوع الماضى حيث نفذت ثلاثين عملية أمنية أسفرت عن القبض على أكثر من مائة متهم متعاونين مع التمرد إضافة لجهود هيئة أمن الولاية التي تصب في ذات الاتجاه فيما يلي التعامل مع الخلايا النائمه والمهددات الأمنية المختلفه. هذا وقد وجه نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات بالاهتمام بالقضايا التي تسهم في عودة المواطنين للولاية وفي أولوياتها القضية الأمنية واخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية ومراجعة وتدعيم نقاط التفتيش والارتكازات والاستمرار في ازالة السكن العشوائي وضبط الوجود الأجنبي كما وجه بالاستمرار في انفاذ الاطواف الأمنية ( الكردونات.) وجمع السلاح.

وكشف الفريق عباس ان جهاز المخابرات العامه إنتقل بكامل هيئاته وادارته العاصمة القومية الخرطوم داعيا لضرورة الاهتمام بثقافة السلام والسلم المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية عبر الاليات الرسمية والشعبية. وقال بأن التمرد لا قبيلة له ولا يمكن محاسبة متمرد بجريرة قبيلته.

هذا وقد ناقشت اللجنة انحسار مخالفات العربات بدون لوحات إضافة لتقرير الشرطة العسكرية عن الانحسار في الظواهر العسكرية المخالفة.

إعلام ولاية الخرطوم