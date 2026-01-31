شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة وهستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام “لولا”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل أحيته المطربة الشهيرة هدى عربي. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين, فإن حفل الزواج الذي أحيته السلطانة, بالعاصمة المصرية القاهرة, شهد اقتحام فتاة سودانية, للمسرح الذي كانت تغني فيه المطربة. الفتاة بعد صعودها المسرح دخلت في وصلة رقص مثيرة وهستيرية مع الفنانة هدى عربي, التي تجاوبت معها أثناء ترديدها أغنية “يا لولا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

