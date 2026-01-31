«شفت معاه الهنا».. مي عمر تمازح جمهورها ببرومو «الست موناليزا» في رمضان 2026

مازحت الفنانة مى عمر، جمهورها، من خلال نشر برومو مسلسلها الجديد «الست موناليزا» المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2026، على تريند أغنية «شفت معاه الهنا».

ونشر مى عمر الفيديو عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»، مع وضع ايموجى قلب وخرزة زرقاء، حيث ظهرت فى أغلب المشاهد تبكى وتتعرض للضرب والتعنيف من زوجها أحمد مجدى خلال الأحداث.

وعلق متابعيها على المقطع قائلين: ” اللهم بارك يا فنانه مفيش حد معجنكيش”، “كل ده هنا كتير عليكى والله”، ” مفيش هنا أكتر من كده بصراحه”، “هو ده الهنا يا مي”.

وأضاف آخرون: ” لا وحطالنا خرزة زرقة عشان منحسدش الهنا اللى عايشة فيه”، “هيوريكى الهنا حرفيا واضح”، “اقفل الترند يابني”.

يذكر أن مى عمر تقدم فى رمضان 2026 قصة جديدة تمس سيدات الوطن العربى، وتتطرق للعديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياتهن، بتوليفة جديدة مع المؤلف محمد سيد بشير، التى تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد على.

ويشارك العديد من كبار الفنانين فى المسلسل مع مى عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدى، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجى المقدم، جورى بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفنى، مصطفى عماد.

المصري اليوم