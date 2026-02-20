شاهد.. ماذا قالت القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن عن لقاء حميدتي وموسفيني!!

نشرت القيادية بالحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أ{فقت معها صورة من اللقاء الذي جمع قائد مليشيا الدعم السريع, “حميدتي”, بالرئيس الأوغندي, موسفيني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت حنان حسن: (حميتي يحاول انتزاع عتراف إقليمي كفاعل سياسي ..اللقاء ده ما خبر عادي..هو رسالة إنو حميدتي داير يبقى طرف معترف بيهو دوليا.. وأوغندا وافقت تلعب الدور ده).

وتابعت: (ودا بستفز الجيش وربما يعقد اي حل عسكري مرتق, تعديل: أنا قاصدة حل عسكري يخوانا وفق فهم الجيش وإعلامولأنو الجيش راسم سيناريو انتصار واي تحرك وقبول واستقبال دولي لحميدتي بديه دفعة سياسية ومعنوية وبمنع الانهيار المعتمد عليهو الجيش ودا بيفرض تسوية سياسية تقلق الفيلول).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)